Мерц обговорив з Трампом постачання Україні ракет для Patriot

Канцлер Німеччина Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорив з президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості ракет Patriot до України, але остаточного рішення ще не ухвалено.

Про це німецький лідер повідомив на пресбрифінгу в кулуарах конференції з відновлення України URC 2025, яка відбувається 10 липня в Римі, пише The Guardian.

Мерц заявив, що «тісно контактує з американським урядом, з президентом Трампом» щодо планів закупівлі більшої кількості систем Patriot та їх відправки в Україну, наголосивши на необхідності посилення протиповітряної оборони України «у світлі триваючих російських атак».

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«Американцям самим потрібна частина з них [систем Patriot], але у них їх також багато… Ще не остаточно визначено, чи буде здійснено постачання», — сказав він.

При цьому німецький канцлер зазначив, що інтереси Німеччини та Європи щодо зростання, вільної ринкової економіки, енергетичної безпеки та політичної свободи безпосередньо пов’язані з підтримкою України у її боротьбі проти Росії.

«Майбутнє Німеччини дуже тісно пов’язане з майбутнім України», — наголосив Мерц.

Нагадаємо, 10 липня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що партнери США в Європі мають у своєму розпорядженні необхідні Києву Patriot, і Вашингтон розраховує домогтися їх передавання Україні.

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