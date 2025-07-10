США відновили постачання військової допомоги Києву після перерви, але є нюанс

США відновили лише деякі постачання зброї після перерви / © Getty Images

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Офіційний Вашингтон відновив постачання Україні 155-мм снарядів та високоточних ракет GMLRS. Але про повний спектр військової допомоги, яку США надавали Україні раніше, поки що не йдеться.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS за кілька днів після того, як адміністрація Дональда Трампа зупинила постачання деяких критично важливих видів озброєння до Києва.

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«Чиновники (США — ред.), які говорили на умовах анонімності, заявили, що Україні наразі постачаються 155-міліметрові артилерійські снаряди та ракети GMLRS», — зазначають журналісти.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп припустив можливість передавання Україні ключових елементів її протиповітряного захисту —систем Patriot.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні зателефонував Трампу з проханням розблокувати перехоплювачі Patriot, які були зупинені на шляху до України.

Мерц заявив про готовність Німеччини придбати батареї Patriot у США та передати їх Україні.

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Німецькі представники підкреслюють, що Німеччина вже надала Україні значну частину своїх ракет Patriot, можливо, навіть більше, ніж США у відносному вираженні.

Рішення Трампа про відправлення оборонної зброї до України було ухвалене після кількох днів консультацій з радниками та світовими лідерами щодо джерел постачання.