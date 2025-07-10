Вчені відкрили новий шар усередині ядра Землі: що про нього відомо

Земля

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Внутрішнє ядро Землі — тверде, металічне й розпечене до 6000°C — виявилось ще складнішим за будовою. Вчені виявили у його центрі нову структуру — найвнутрішніше ядро.

Про це повідомило видання Discover Magazine.

Під земною корою й мантією знаходиться ядро планети, яке складається з двох частин: рідкого зовнішнього шару та твердого внутрішнього ядра. Його діаметр — близько 2400 км, що майже дорівнює розміру Місяця. Незважаючи на екстремальну температуру, ядро залишається твердим через надвисокий тиск у надрах.

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Дослідження, проведене вченими з Австралійського національного університету, підтвердило, що внутрішнє ядро не є однорідним. Завдяки аналізу зсувних (S-) хвиль — сейсмічних коливань, які проходять лише через тверді середовища, — фахівці встановили наявність ще одного шару всередині вже відомого ядра. Його радіус становить приблизно 300–600 км.

Ці дані свідчать, що внутрішнє ядро могло затвердіти у кілька етапів і має складну внутрішню структуру.

Вперше тверду природу внутрішнього ядра зафіксувала у 1936 році данська сейсмологиня Інге Леманн. Тоді вона зафіксувала специфічні віддзеркалення сейсмічних хвиль після землетрусу поблизу Нової Зеландії. Новітні методи аналізу дають змогу не лише підтвердити це відкриття, а й розширити уявлення про будову надр Землі.

Ядро Землі, зокрема його рідка зовнішня частина, відповідальне за створення глобального магнітного поля, що захищає нашу планету від сонячного та космічного випромінювання.

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Нагадаємо, у липні та серпні 2025 року наша планета обертатиметься швидше, ніж зазвичай. Вчені прогнозують, що 9 липня, 22 липня та 5 серпня день триватиме на 1,3–1,5 мілісекунди менше, ніж стандартні 24 години.

Раніше ми писали, що нове дослідження виявило незвичайний тектонічний процес, що відбувається під Центрально-Анатолійським плато в Туреччині. Частина земної кори там ніби «стікає» вглиб надр планети.