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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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ППО для України: якими засобами допоможуть європейські країни — речник МЗС

Україна буде вибудовувати ешелоновану систему протиповітряної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ППО

Системи ППО

Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо закупівлі низки систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю, 11 липня, речник МЗС України Георгій Тихий.

«Йдеться не лише про Patriot, а про цілу низку систем для побудови такої ешелонованої, надійної системи протиповітряної оборони в Україні», — наголосив він.

Речник МЗС нагадав, що італійсько-французька система SAMP/T також здатна збивати балістичні ракети.

За його словами, таких систем менше, ніж Patriot, але Україна активно працює з італійською та французькою сторонами, щоб отримати додаткові установки.

Окрім того, українська сторона працює над отримання таких засобів ППО як NASAMS, IRIS-T, ASPID, а також портативні системи MANPADS, які здатні збивати дрони типу «Шахед».

Тихий підсумував, що нині перед Україною стоїть два основних завдання — масштабування оборонного потенціалу завдяки ресурсам партнерів і створення власної стратегічної системи ППО, відзначивши пріоритетність інвестицій у дрони-перехоплювачі.

Нагадаємо, напередодні, 10 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина готова оплатити дві системи Patriot для України, а Норвегія пропонує профінансувати ще одну.

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