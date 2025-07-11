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ППО для України: якими засобами допоможуть європейські країни — речник МЗС
Україна буде вибудовувати ешелоновану систему протиповітряної оборони.
Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо закупівлі низки систем протиповітряної оборони.
Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю, 11 липня, речник МЗС України Георгій Тихий.
«Йдеться не лише про Patriot, а про цілу низку систем для побудови такої ешелонованої, надійної системи протиповітряної оборони в Україні», — наголосив він.
Речник МЗС нагадав, що італійсько-французька система SAMP/T також здатна збивати балістичні ракети.
За його словами, таких систем менше, ніж Patriot, але Україна активно працює з італійською та французькою сторонами, щоб отримати додаткові установки.
Окрім того, українська сторона працює над отримання таких засобів ППО як NASAMS, IRIS-T, ASPID, а також портативні системи MANPADS, які здатні збивати дрони типу «Шахед».
Тихий підсумував, що нині перед Україною стоїть два основних завдання — масштабування оборонного потенціалу завдяки ресурсам партнерів і створення власної стратегічної системи ППО, відзначивши пріоритетність інвестицій у дрони-перехоплювачі.
Нагадаємо, напередодні, 10 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина готова оплатити дві системи Patriot для України, а Норвегія пропонує профінансувати ще одну.