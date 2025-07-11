Чому США гальмують постачання зброї Україні: експерт пояснив

Роман Безсмертний / © УНІАН

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Дипломат Роман Безсмертний вважає, що ситуація, яку багато хто сприймає як хаотичну, насправді має стратегічне підґрунтя — Пентагон завершує розробку нової оборонної стратегії США, а отже, справжні рішення ще попереду.

Про це Безсмертний розповів в інтерв’ю журналісту Антону Борковському в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Усі ті шарахання щодо постачання зброї пов’язані з тим, що Пентагон готує нову оборонну стратегію, яку мають представити наприкінці жовтня — на початку листопада», — наголосив дипломат.

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За словами Безсмертного, більшість збоїв у військовій допомозі Україні виникають не стільки через зміну курсу США, скільки через перегляд стратегічних підходів в оборонній політиці. Водночас поведінка Дональда Трампа ускладнює загальну картину — вона залишається непередбачуваною та інформаційно насиченою, проте не завжди базується на реальних діях.

«Коли ми змішуємо інформацію з реальними діями адміністрації Трампа чи Пентагону — ми ще більше поглиблюємо проблему», — вважає Безсмертний.

Дипломат зазначає, що в разі з Трампом причинно-наслідкові зв’язки не завжди працюють. Часто його рішення імпульсивні і не підпорядковуються жодній сталій логіці. Саме тому аналіз політики США сьогодні потребує чіткої диференціації між емоційними заявами політиків та фактичними діями оборонних відомств.

Крім того, Роман Безсмертний звернув увагу на іншу важливу зміну — частина програм військової допомоги передається під контроль європейських країн. Це створює новий пласт викликів: від неузгодженостей до проблем в оборонно-промисловому комплексі та спільних проєктах.

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«Це все накладається і створює відчуття хаосу. Але варто дивитися не на те, що говорять, а на те, що реально відбувається», — підкреслив політик.

На думку експерта, наразі важливо не робити поспішних висновків, а дочекатися остаточного оформлення нової стратегії США. Саме тоді можна буде реально оцінити, як Вашингтон планує вибудовувати військову та геополітичну підтримку України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання Україні партії ракет і боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки, що підтверджує Білий дім.

Проте в Міністерстві оборони України запевнили, що жодних офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів не надходило. Для з’ясування всіх обставин відомство попросило про телефонну консультацію з партнерами зі США.

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