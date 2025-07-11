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Росія визначилася з головним ворогом у Європі — Le Figaro
Франція стала головною мішенню для Росії на європейському континенті.
Начальник штабу французької армії генерал Тьєррі Буркхард заявив, що Росія визначила Францію своїм головним супротивником у Європі.
Про це повідомляє Le Figaro.
Заява французького військового високопосадовця пролунала на безпрецедентній прес-конференції. Вона передувала промові президента Франції Еммануеля Макрона, запланованій на неділю, 13 липня, в якій мають бути зазначені зусилля, які необхідно докласти для забезпечення безпеки Франції в найближчі роки.
Генерал Буркхард зазначив, що Москва веде гібридну війну проти Заходу, спираючись на дезінформацію та кібератаки, дії в космосі та на воді.
«Росія є ядерною мілітаризованою державою, яка має всі атрибути тоталітарної держави: централізованою здатністю приймати рішення, системою формування населення», – додав він.
За його словами, Росія до 2030 року становитиме для Європи та Франції реальну загрозу. На його думку, мета президента РФ Володимира Путіна полягає в «ослабленні Європи та розпаді НАТО».
Однак він утримався від коментарів щодо ризику значного залучення французької армії до Європи в найближчі роки для захисту союзної країни.
«Війна вже присутня в Європі», – наголосив він.
Нагадаємо, на саміті “коаліції охочих” 10 липня було домовлено, що багатонаціональний оперативний штаб цього об’єднання, створеного для підтримки України у перші 12 місяців буде розташований у Парижі.