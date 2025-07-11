НАТО і Росія / © ТСН.ua

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Начальник штабу французької армії генерал Тьєррі Буркхард заявив, що Росія визначила Францію своїм головним супротивником у Європі.

Про це повідомляє Le Figaro.

Заява французького військового високопосадовця пролунала на безпрецедентній прес-конференції. Вона передувала промові президента Франції Еммануеля Макрона, запланованій на неділю, 13 липня, в якій мають бути зазначені зусилля, які необхідно докласти для забезпечення безпеки Франції в найближчі роки.

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Генерал Буркхард зазначив, що Москва веде гібридну війну проти Заходу, спираючись на дезінформацію та кібератаки, дії в космосі та на воді.

«Росія є ядерною мілітаризованою державою, яка має всі атрибути тоталітарної держави: централізованою здатністю приймати рішення, системою формування населення», – додав він.

За його словами, Росія до 2030 року становитиме для Європи та Франції реальну загрозу. На його думку, мета президента РФ Володимира Путіна полягає в «ослабленні Європи та розпаді НАТО».

Однак він утримався від коментарів щодо ризику значного залучення французької армії до Європи в найближчі роки для захисту союзної країни.

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«Війна вже присутня в Європі», – наголосив він.

Нагадаємо, на саміті “коаліції охочих” 10 липня було домовлено, що багатонаціональний оперативний штаб цього об’єднання, створеного для підтримки України у перші 12 місяців буде розташований у Парижі.