НАТО и Россия / © ТСН.ua

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Начальник штаба французской армии генерал Тьерри Буркхард заявил, что Россия определила Францию своим главным противником в Европе.

Об этом сообщает Le Figaro.

Заявление французского военного чиновника прозвучало на беспрецедентной пресс-конференции. Оно предшествовало речи президента Франции Эммануэля Макрона, запланированной на воскресенье, 13 июля, в которой должны быть указаны усилия, которые необходимо приложить для обеспечения безопасности Франции в ближайшие годы.

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Генерал Буркхард отметил, что Москва ведет гибридную войну против Запада, опираясь на дезинформацию и кибератаки, действия в космосе и на воде.

«Россия является ядерным милитаризованным государством, которое имеет все атрибуты тоталитарного государства: централизованной способностью принимать решения, системой формирования населения», — добавил он.

По его словам, Россия к 2030 году будет представлять для Европы и Франции реальную угрозу. По его мнению, цель президента РФ Владимира Путина заключается в «ослаблении Европы и распаде НАТО».

Однако он воздержался от комментариев относительно риска значительного привлечения французской армии в Европу в ближайшие годы для защиты союзной страны.

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«Война уже присутствует в Европе», — подчеркнул он.

Напомним, на саммите «коалиции желающих» 10 июля было договорено, что многонациональный оперативный штаб этого объединения, созданного для поддержки Украины в первые 12 месяцев будет расположен в Париже.