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Завершился саммит "коалиции желающих": объявлено о важных договоренностях
Многонациональный оперативный штаб коалиции будет расположен в Париже, а через 12 месяцев он будет перемещен в Лондон.
В четверг, 10 июля, лидеры «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели виртуальный саммит с другими участниками этого объединения стран, которые оказывают поддержку Украине. К этой встрече впервые присоединились представители США — спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог и сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Издание The Guardian сообщило о договоренностях, которые были достигнуты на этом саммите.
Во время встречи было договорено, что многонациональный оперативный штаб коалиции будет расположен в Париже, а через 12 месяцев он будет перемещен в Лондон.
В случае длительного прекращения огня ожидается, что новые коалиционные силы помогут в восстановлении и переформировании сухопутных войск Украины, обеспечении безопасности воздушного пространства Украины с помощью самолетов коалиции, которые будут осуществлять патрулирование воздушного пространства, и поддержании безопасности в Черном море.
Лидеры также «согласились, что их приоритетными усилиями должно быть сосредоточение на немедленной обороне Украины перед лицом неустанных российских атак на критически важную национальную инфраструктуру и гражданское население», говорится в заявлении, которое цитирует The Guardian.
«В ближайшие дни и недели мы усилим нашу поддержку, чтобы Украина продолжала борьбу сейчас, усиливая давление на Путина с помощью сокрушительных санкций и обеспечивая Вооруженные силы Украины необходимым оборудованием для защиты своей суверенной территории», — подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Что известно о деятельности «коалиции желающих»
«Коалиция желающих» — это блок стран, которые пообещали поддержать Украину в войне с Россией.
Инициатива была представлена 2 марта 2025 года по итогам саммита 18 мировых лидеров в Лондоне.
Деятельность «коалиции желающих» в последнее время приостановилась из-за отсутствия четких гарантий безопасности со стороны США.
Напомним, еще в мае этого года бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что европейская инициатива по Украине разворачивается слишком медленно