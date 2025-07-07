Шахтер – Ильвес: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Лиги Европы

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В четверг, 10 июля, донецкий "Шахтер" встретится с финским "Ильвесом" в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "горняков" поединок состоится на стадионе "Стожице" в словенской Любляне.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Шахтер – Ильвес

Матч "Шахтер" – "Ильвес" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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Текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Ильвес" будет доступна на нашем сайте.

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 17 июля, в финском городе Тампере. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Ставки букмекеров на матч Шахтер – Ильвес

Абсолютным фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,23. Ничья – 5,90. Выигрыш финского клуба – 11,50.

На выход подопечных Арды Турана в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,06. Итоговый успех "Ильвеса" – 7,80.

В случае победы "Шахтер" во 2-м квалифай-раунде Лиги Европы сыграет с турецким "Бешикташем", а в случае поражения бронзовый призер чемпионата Украины попадет во 2-й отборочный этап Лиги конференций, где посоревнуется с нидерландским "АЗ Алкмаром".