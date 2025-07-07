Шахтар – Ільвес: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Ліги Європи

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У четвер, 10 липня, донецький "Шахтар" зустрінеться з фінським "Ільвесом" у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на стадіоні "Стожице" у словенській Любляні.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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Де дивитися матч Шахтар – Ільвес

Матч "Шахтар" – "Ільвес" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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Текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Ільвес" буде доступна на нашому сайті.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 17 липня, у фінському місті Тампере. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Ставки букмекерів на матч Шахтар – Ільвес

Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,23. Нічия – 5,90. Виграш фінського клубу – 11,50.

На вихід підопічних Арди Турана до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,06. Підсумковий успіх "Ільвеса" – 7,80.

У разі перемоги "Шахтар" у 2-му кваліфай-раунді Ліги Європи зіграє з турецьким "Бешикташем", а в разі поразки бронзовий призер чемпіонату України потрапить до 2-го відбіркового етапу Ліги конференцій, де позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".