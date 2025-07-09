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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Шахтар – Ільвес: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

Текстовий репортаж стартового поєдинку "гірників" у новому сезоні єврокубків.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 10 липня, донецький "Шахтар" зустрінеться з фінським "Ільвесом" у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на стадіоні "Стожице" у словенській Любляні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Для "помаранчево-чорних" це буде перший офіційний матч під керівництвом нового головного тренера Арди Турана.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 17 липня, у фінському місті Тампере. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У разі перемоги "Шахтар" у 2-му кваліфай-раунді Ліги Європи зіграє з турецьким "Бешикташем", а в разі поразки бронзовий призер чемпіонату України потрапить до 2-го відбіркового етапу Ліги конференцій, де позмагається з нідерландським "АЗ Алкмаром".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Ільвес".

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