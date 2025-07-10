Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп змінив свою стратегію щодо Росії з пряника на батіг і може застосувати «секретну зброю», навіть не вдаючись до реалізації погроз «розбомбити до біса» Москву.

Про це пише оглядачка видання The Telegraph Ребека Коффлер.

За її словами, США навряд чи будуть нескінченно постачати військову допомогу Україні, але господар Білого дому може використати таланти свого міністра фінансів Скотта Бессента — людини із нестандартним мисленням, яка уміє використовувати вразливі місця опонента.

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«Талановитий ділок з Волл-стріт, він став ключовою фігурою у торговельній війні Трампа з Китаєм», — охарактеризувала Бессента оглядачка, додавши, що Китай зрештою уклав угоду з адміністрацією Трампа.

Вона нагадала, що на початку своєї кар’єри Бессент працював на Джорджа Сороса і відіграв ключову роль у спробі фінансиста «зламати Банк Англії» в 1992 році, обваливши торгівлю фунтом стерлінгів. Результатом стало приниження британського центрального банку та понад мільярд доларів прибутку для фірми Сороса. Через 20 років у 2013 році, Бессент заробив для Сороса ще $1,2 млрд, зігравши проти японської єни

«Є явні ознаки того, що російська економіка зазнає напруги через необхідність продовжувати війну. Інфляція залишається високою, споживчий попит падає, обробна промисловість та бюджет мають серйозні труднощі», — констатувала оглядачка

Коффлер припустила, що Путін знає, що Трамп, можливо, замишляє щось серйозне.

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«Він давав російському лідеру зрозуміти, що для підписання угоди є обмежені терміни. Останнє попередження пролунало у п’ятницю», — нагадала вона.

Оглядачка припустила, що Путін може недооцінювати готовність Трампа та його провідних радників по-справжньому закрутити гайки. Однак, на її думку, жорстка позиція Трампа і Бессента може призвести до економічного колапсу в Росії. Хоча ще невідомо, чи змусить це Путіна одразу припинити війну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії.