Китайці розкрили таємницю зворотного боку Місяця / © Associated Press

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Китайська місія «Чан’е-6», яка успішно доставила на Землю 1935,3 грама зразків з басейну Південний полюс-Ейткен (SPA) зворотного боку Місяця, здійснила прорив у розумінні його еволюції. Вчені довго ламали голову над асиметрією Місяця — відмінностями між його ближньою та зворотною сторонами — а зібрані зразки допомогли розгадати цю загадку.

Про це пише CAS.

Попередні дослідження вказували на те, що басейн SPA, найбільша і найглибша ударна структура Місяця (діаметром 2500 км), утворився близько 4,25 мільярда років тому внаслідок колосального зіткнення. Проте вплив цієї події на геологію та теплову еволюцію Місяця залишався невирішеним питанням.

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Минулого року дослідницькі групи під керівництвом Китайської академії наук (CAS), зокрема Інституту геології та геофізики (IGG) та Національних астрономічних обсерваторій (NAOC) разом з Нанкінським університетом, зробили чотири знакові відкриття на основі цих зразків. Їхні висновки були опубліковані в чотирьох статтях на обкладинці престижного журналу Nature.

Головні відкриття місії «Чан’е-6»:

Професор Ву Фуюань, член Китайської академії наук та дослідник IGG, підкреслив, що ці дослідження вперше комплексно розкривають глибокі геологічні наслідки удару, що утворив SPA.

Тривала вулканічна активність : Аналіз зразків виявив дві фази вулканічної активності на зворотному боці Місяця — 4,2 мільярда та 2,8 мільярда років тому. Це свідчить, що вулканізм тривав щонайменше 1,4 мільярда років — значно довше, ніж вважалося раніше.

Флуктуаційне магнітне поле : Вимірювання палеомагнітної інтенсивності показало відновлення магнітного поля Місяця 2,8 мільярда років тому. Це вказує на те, що місячне динамо, яке генерує магнітні поля, коливалося епізодично, а не постійно згасало.

Асиметричний розподіл води : З’ясувалося, що мантія зворотного боку має значно нижчий вміст води порівняно з ближнім боком. Це свідчить про нерівномірний розподіл летких елементів у надрах Місяця, додаючи ще один аспект до його асиметрії.

Ознаки виснаження мантії: Геохімічний аналіз базальту вказує на «ультрависнажене» джерело мантії. Це може бути результатом первісної виснаженої мантії або масивного видобутку розплаву, спричиненого великими ударами, що підкреслює роль таких зіткнень у формуванні глибоких надр Місяця.

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Деталі аналізу зразків

Перший аналіз зразків був опублікований NAOC та його співробітниками, детально описуючи фізичні, мінералогічні та геохімічні властивості матеріалу. Гуанчжоуський інститут геохімії (CAS) згодом підтвердив вулканічну активність віком 2,8 мільярда років на зворотному боці Місяця, пов’язавши її з сильно виснаженою мантією. IGG, у свою чергу, датував утворення басейну SPA 4,25 мільярдами років тому, надавши ключову точку відліку для вивчення ранніх впливів Сонячної системи.

Ці революційні відкриття не лише розширюють наше розуміння еволюції зворотного боку Місяця, а й підкреслюють трансформаційний вплив місії «Чан’е-6», відкриваючи шлях до глибшого вивчення формування та еволюції планет.

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Нагадаємо, американський супутник LRO передав нове фото з Місяця. На ньому видно дивну структуру, схожу на розвилку дороги. Але вчені запевняють, що це не сліди прибульців — це природне утворення, яке називається зморшкуватий гребінь.