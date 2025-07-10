Китайцы раскрыли тайну обратной стороны Луны / © Associated Press

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Китайская миссия «Чанье-6», успешно доставившая на Землю 1935,3 г образцов из бассейна Южный полюс-Эйткен (SPA) обратной стороны Луны, совершила прорыв в понимании его эволюции. Ученые долго ломали голову над асимметрией Луны — отличиями между ее ближней и обратной сторонами — а собранные образцы помогли разгадать эту загадку.

Об этом пишет CAS.

Предыдущие исследования указывали на то, что бассейн SPA, самая большая и самая глубокая ударная структура Луны (диаметром 2500 км), образовался около 4,25 миллиарда лет назад в результате колоссального столкновения. Однако влияние этого события на геологию и тепловую эволюцию Луны оставалось нерешенным вопросом.

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В прошлом году исследовательские группы под руководством Китайской академии наук (CAS), в частности Института геологии и геофизики (IGG) и Национальных астрономических обсерваторий (NAOC) вместе с Нанкинским университетом, сделали четыре знаковых открытия на основе этих образцов. Их выводы были опубликованы в четырех статьях на обложке престижного журнала Nature.

Главные открытия миссии «Чанье-6»:

Профессор Ву Фуюань, член Китайской академии наук и исследователь IGG, подчеркнул, что эти исследования впервые комплексно раскрывают глубокие геологические последствия образовавшего SPA удара.

Продолжительная вулканическая активность : Анализ образцов выявил две фазы вулканической активности на обратной стороне Луны — 4,2 миллиарда и 2,8 миллиарда лет назад. Это свидетельствует о том, что вулканизм длился не менее 1,4 миллиарда лет — гораздо дольше, чем считалось ранее.

Флуктуационное магнитное поле : Измерение палеомагнитной интенсивности показало восстановление магнитного поля Луны 2,8 миллиарда лет назад. Это указывает на то, что лунное динамо, генерирующее магнитные поля, колебалось эпизодически, а не постоянно угасало.

Асимметричное распределение воды : Выяснилось, что мантия оборотной стороны имеет значительно более низкое содержание воды по сравнению с ближним боком. Это свидетельствует о неравномерном распределении летучих элементов в недрах Луны, добавляя еще один аспект его асимметрии.

Признаки истощения мантии Геохимический анализ базальта указывает на «ультраистощенный» источник мантии. Это может быть результатом первоначальной истощенной мантии или массивной добычи расплава, вызванного большими ударами, что подчеркивает роль таких столкновений в формировании глубоких недр Луны.

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Детали анализа образцов

Первый анализ образцов был опубликован NAOC и их сотрудниками, подробно описывая физические, минералогические и геохимические свойства материала. Гуанчжоуский институт геохимии (CAS) впоследствии подтвердил вулканическую активность в возрасте 2,8 миллиарда лет на обратной стороне Луны, связав ее с сильно истощенной мантией. IGG, в свою очередь, датировал образование бассейна SPA 4,25 миллиарда лет назад, предоставив ключевую точку отсчета для изучения ранних влияний Солнечной системы.

Эти революционные открытия не только расширяют наше понимание эволюции обратной стороны Луны, но и подчеркивают трансформационное влияние миссии «Чанье-6», открывая путь к более глубокому изучению формирования и эволюции планет.

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Напомним, американский спутник LRO передал новое фото с Луны. На нем видна странная структура, похожая на развилку дороги. Но ученые уверяют, что это не следы пришельцев — это естественное образование, которое называется морщинистый гребень.