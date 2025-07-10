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Смерть венгра на Закарпатье: Будапешт обвиняет ТЦК, Украина отрицает
Смерть венгра в Закарпатье вызвала международный скандал. Венгрия обвиняет ТЦК, но ВСУ приводят другую версию.
Ряд венгерских медиа сообщили о смерти своего гражданина в Закарпатье, обвинив украинские ТЦК в избиении мужчины до смерти. Инцидент вызвал международный резонанс в обществе.
Украинская сторона отрицала эту информацию и заявила, что военнообязанный умер в результате проблем со здоровьем. В свою очередь, медиа называют свою версию событий.
Подробности — читайте в материале ТСН.ua.
Смерть венгра после «избиения ТЦК»
В четверг 10 июля ряд венгерских медиа сообщил об избиении якобы гражданина Венгрии работниками Закарпатского ТЦК.
СМИ, ссылаясь на сообщение в Facebook заместителя министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяра, сообщали, что вероятно мужчину избили до смерти из-за его нежелания идти на войну.
По словам чиновника, украинские рекрутеры ударили мужчину железным прутом, после того, как он был задержан и посажен в фургон.
«Членам семьи венгра сказали, что все хорошо, но восторженный мужчина впоследствии умер от полученных травм», — утверждает венгерский чиновник.
После этого скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан отреагировал на инцидент.
«Мои искренние соболезнования семье венгра, погибшего в результате принудительного призыва в Украине. Мы рядом с вами в эти трудные часы», — написал он на своей странице в Facebook
СМИ называют несколько версий смерти мужчины
Венгерское издание Mandiner сообщило, что речь идет о 45-летнем жителе Закарпатья Йожефе Шебештьене (Joszefa Sebestyéna), имеющем гражданство Венгрии.
Mandiner отмечает, что якобы мужчину избили еще три недели назад, а уже 6 июля он скончался в больнице.
Согласно Mandiner, существуют две версии гибели венгерского гражданина. По первой его сначала доставили в Ужгород, затем в Мукачево и мобилизовали в 128-ю бригаду. По слухам, там он потерпел побои, после чего его отправили в психбольницу в Берегово, где он и умер.
По второй версии, мужчину доставили в это заведение по собственному желанию, ведь оно ссылалось на собственную психическую недееспособность. Согласно этой версии, причиной гибели мужчины стал тромб, образовавшийся из-за внутреннего кровоизлияния (гематомы), которое, вероятно, возникло после избиения.
Кроме того, венгерские медиа отмечали, что у погибшего не было украинской прописки, что должно было бы освободить его от мобилизации.
Будапешт вызвал украинского посла
Из-за смерти гражданина Венгрии в Закарпатье, которого якобы избили работники ТЦК, Венгрия вызвала украинского посла Федора Шандора, сообщает издание Hungary Today.
О вызове Шандора также сообщал и Левенте Мадяр.
«Это возмутительно и недопустимо избивать кого-то до смерти, тем более венгра, только потому, что он не хотел идти на войну и не хотел участвовать в бездумном убийстве», — добавил он.
В Сухопутных войсках отреагировали на инцидент
Командование Сухопутных войск ВСУ выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.
В Сухопутных войсках ВСУ, комментируя скандал, опровергли информацию о венгерском гражданстве погибшего.
Там заявили, что Иосиф Иосифович Шебештень является гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14 июня 2025 года, после прохождения медкомиссии, которая признала его пригодным к военной службе.
Далее его направили в одну из воинских частей, где он с 15 июня проходил соответствующую подготовку.
Там отметили, что 18 июня мужчина самовольно покинул расположение воинской части, без оружия. Соответствующий инцидент был зафиксирован в официальном акте служебного расследования.
В своем сообщении ВСУ несколько подтверждают первую версию Mandiner: там отмечают, что Шебештень самостоятельно обратился в приемное отделение скорой помощи Береговской больницы.
Ему диагностировали острую реакцию на стресс и направили на стационарное лечение в областную психиатрическую больницу. По данным медицинских документов, следов побоев не обнаружили.
«Вывод судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной наступившей 06.07.2025 года смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии», — отметили в пресс-службе
В ВСУ категорически отвергают предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ.
Кроме того, отметили, что открыты к прозрачному изучению обстоятельств этой ситуации в рамках законодательства Украины и отметили, что поддерживают принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
В свою очередь ВСУ призывают медиа, общественность и представителей иностранных правительств воздержаться от распространения непроверенной или эмоционально окрашенной информации, что может оказаться враждебным ИПСО.
Напомним, ранее ТСН.ua писал об обострении отношений между Украиной и Венгрией. Венгрия систематически блокирует евроинтеграционные процессы Украины.
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