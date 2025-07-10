Смерть венгра на Закарпатье: Будапешт обвиняет ТЦК, Украина отрицает

Иосиф Шебештень / Источник: Facebook Joszef Sebestyén

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Ряд венгерских медиа сообщили о смерти своего гражданина в Закарпатье, обвинив украинские ТЦК в избиении мужчины до смерти. Инцидент вызвал международный резонанс в обществе.

Украинская сторона отрицала эту информацию и заявила, что военнообязанный умер в результате проблем со здоровьем. В свою очередь, медиа называют свою версию событий.

Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

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Смерть венгра после «избиения ТЦК»

В четверг 10 июля ряд венгерских медиа сообщил об избиении якобы гражданина Венгрии работниками Закарпатского ТЦК.

СМИ, ссылаясь на сообщение в Facebook заместителя министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяра, сообщали, что вероятно мужчину избили до смерти из-за его нежелания идти на войну.

По словам чиновника, украинские рекрутеры ударили мужчину железным прутом, после того, как он был задержан и посажен в фургон.

«Членам семьи венгра сказали, что все хорошо, но восторженный мужчина впоследствии умер от полученных травм», — утверждает венгерский чиновник.

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Иосиф Шебештень / Источник: Facebook Joszef Sebestyén

После этого скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан отреагировал на инцидент.

«Мои искренние соболезнования семье венгра, погибшего в результате принудительного призыва в Украине. Мы рядом с вами в эти трудные часы», — написал он на своей странице в Facebook

СМИ называют несколько версий смерти мужчины

Венгерское издание Mandiner сообщило, что речь идет о 45-летнем жителе Закарпатья Йожефе Шебештьене (Joszefa Sebestyéna), имеющем гражданство Венгрии.

Mandiner отмечает, что якобы мужчину избили еще три недели назад, а уже 6 июля он скончался в больнице.

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Согласно Mandiner, существуют две версии гибели венгерского гражданина. По первой его сначала доставили в Ужгород, затем в Мукачево и мобилизовали в 128-ю бригаду. По слухам, там он потерпел побои, после чего его отправили в психбольницу в Берегово, где он и умер.

По второй версии, мужчину доставили в это заведение по собственному желанию, ведь оно ссылалось на собственную психическую недееспособность. Согласно этой версии, причиной гибели мужчины стал тромб, образовавшийся из-за внутреннего кровоизлияния (гематомы), которое, вероятно, возникло после избиения.

Кроме того, венгерские медиа отмечали, что у погибшего не было украинской прописки, что должно было бы освободить его от мобилизации.

Будапешт вызвал украинского посла

Из-за смерти гражданина Венгрии в Закарпатье, которого якобы избили работники ТЦК, Венгрия вызвала украинского посла Федора Шандора, сообщает издание Hungary Today.

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О вызове Шандора также сообщал и Левенте Мадяр.

«Это возмутительно и недопустимо избивать кого-то до смерти, тем более венгра, только потому, что он не хотел идти на войну и не хотел участвовать в бездумном убийстве», — добавил он.

В Сухопутных войсках отреагировали на инцидент

Командование Сухопутных войск ВСУ выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В Сухопутных войсках ВСУ, комментируя скандал, опровергли информацию о венгерском гражданстве погибшего.

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Там заявили, что Иосиф Иосифович Шебештень является гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14 июня 2025 года, после прохождения медкомиссии, которая признала его пригодным к военной службе.

Далее его направили в одну из воинских частей, где он с 15 июня проходил соответствующую подготовку.

Иосиф Шебештень / Источник: Facebook Joszef Sebestyén

Там отметили, что 18 июня мужчина самовольно покинул расположение воинской части, без оружия. Соответствующий инцидент был зафиксирован в официальном акте служебного расследования.

В своем сообщении ВСУ несколько подтверждают первую версию Mandiner: там отмечают, что Шебештень самостоятельно обратился в приемное отделение скорой помощи Береговской больницы.

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Ему диагностировали острую реакцию на стресс и направили на стационарное лечение в областную психиатрическую больницу. По данным медицинских документов, следов побоев не обнаружили.

«Вывод судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной наступившей 06.07.2025 года смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии», — отметили в пресс-службе

В ВСУ категорически отвергают предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ.

Кроме того, отметили, что открыты к прозрачному изучению обстоятельств этой ситуации в рамках законодательства Украины и отметили, что поддерживают принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

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В свою очередь ВСУ призывают медиа, общественность и представителей иностранных правительств воздержаться от распространения непроверенной или эмоционально окрашенной информации, что может оказаться враждебным ИПСО.

Напомним, ранее ТСН.ua писал об обострении отношений между Украиной и Венгрией. Венгрия систематически блокирует евроинтеграционные процессы Украины.

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