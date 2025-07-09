Представитель Теробороны раскрыл реальные цифры "скандалов" из ТЦК

Подавляющее большинство «скандалов» с ТЦК оказалось фейками.

Реклама

Только 7-9% сообщений о злоупотреблениях со стороны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) оказались правдивыми. В то время как подавляющее большинство являются фейками.

Об этом заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны (ТрО) Алексей Швайко в эфире День Live.

Добавляет, что такие фейки распространяются для дистабилизации ситуации в Украине.

Реклама

«Вырвите мне язык, если я скажу, что ТЦК не правильно делает свою работу. Они могут не совсем качественно делать. Однако мы можем обмениваться данными и сотрудничать», — заявил Алексей Швайко.

Напомним, народный депутат Украины Федор Вениславский утверждает, что более 95-98% мобилизационных мероприятий проводятся абсолютно мирно, без каких-либо конфликтов с работниками ТЦК и СП. Инциденты с работниками ТЦК не носят массовый характер.