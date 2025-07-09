- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 279
- Время на прочтение
- 1 мин
Представитель Теробороны раскрыл реальные цифры "скандалов" из ТЦК
Лишь скудная доля так называемых «скандалов» с Территориальными центрами комплектования (ТЦК) оказалась правдой.
Только 7-9% сообщений о злоупотреблениях со стороны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) оказались правдивыми. В то время как подавляющее большинство являются фейками.
Об этом заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны (ТрО) Алексей Швайко в эфире День Live.
Добавляет, что такие фейки распространяются для дистабилизации ситуации в Украине.
«Вырвите мне язык, если я скажу, что ТЦК не правильно делает свою работу. Они могут не совсем качественно делать. Однако мы можем обмениваться данными и сотрудничать», — заявил Алексей Швайко.
Напомним, народный депутат Украины Федор Вениславский утверждает, что более 95-98% мобилизационных мероприятий проводятся абсолютно мирно, без каких-либо конфликтов с работниками ТЦК и СП. Инциденты с работниками ТЦК не носят массовый характер.