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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
279
Время на прочтение
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Представитель Теробороны раскрыл реальные цифры "скандалов" из ТЦК

Лишь скудная доля так называемых «скандалов» с Территориальными центрами комплектования (ТЦК) оказалась правдой.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Подавляющее большинство "скандалов" из ТЦК оказалось фейками.

Подавляющее большинство «скандалов» с ТЦК оказалось фейками.

Только 7-9% сообщений о злоупотреблениях со стороны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) оказались правдивыми. В то время как подавляющее большинство являются фейками.

Об этом заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил территориальной обороны (ТрО) Алексей Швайко в эфире День Live.

Добавляет, что такие фейки распространяются для дистабилизации ситуации в Украине.

«Вырвите мне язык, если я скажу, что ТЦК не правильно делает свою работу. Они могут не совсем качественно делать. Однако мы можем обмениваться данными и сотрудничать», — заявил Алексей Швайко.

Напомним, народный депутат Украины Федор Вениславский утверждает, что более 95-98% мобилизационных мероприятий проводятся абсолютно мирно, без каких-либо конфликтов с работниками ТЦК и СП. Инциденты с работниками ТЦК не носят массовый характер.

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Дата публикации
Количество просмотров
279
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