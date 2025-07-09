Инциденты с работниками ТЦК: нардеп заявил о "хайпе" и привел пример своего сына

Работники ТЦК и СП

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Народный депутат Украины Федор Вениславский утверждает, что более 95-98% мобилизационных мероприятий проводятся абсолютно мирно, без каких-либо конфликтов с работниками ТЦК и СП.

Об этом член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил в эфире «Радио Свобода».

По словам Вениславского, инциденты с работниками ТЦК не имеют массового характера.

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«Они становятся предметом общественной огласки и хайпа только потому, что к ним и российские спецслужбы очень сильно приковывают внимание — это первое. Во-вторых, и наши граждане Украины пытаются на этом хайповать», — сказал нардеп.

Он сообщил, что по статистике, которая есть в оборонном комитете парламента, «более 95-98% мобилизационных мероприятий проводятся абсолютно мирно, без каких-либо конфликтов».

В этом контексте Вениславский привел пример своего сына-военного, который сталкивался с работой работников ТЦК.

«Я вам могу привести пример моего лично сына, который является военнослужащим с первых дней войны, который порой, выполняя задание, сталкивается с ТЦК СП. Он говорит — ни разу ни одного случая какого-то некорректного поведения со стороны ТЦК СП вообще не было», — рассказал политик.

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К слову, в конце июня в Ужгороде возник очередной скандал с работниками ТЦК. Военный Тарас Деяк заявил, что военкомы били и унижали ветерана Александра Усенко, у которого вторая группа инвалидности.

Напомним, с начала 2025 года в Офис омбудсмена поступило более 2000 обращений о возможных нарушениях прав людей со стороны работников ТЦК. К дисциплинарной ответственности были привлечены более 50 работников военкоматов.