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- Украина
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Нарушения при мобилизации: сколько работников ТЦК привлечено к ответственности
По словам омбудсмана Лубинца, в результате его обращений более 50 работников ТЦК привлечены к административной ответственности.
С начала 2025 года в Офис уполномоченного по правам человека поступило более 2 тысяч обращений по поводу возможных нарушений прав граждан со стороны работников ТЦК.
Об этом на пресс-конференции рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец.
Лубинец уточнил, что не каждое такое обращение содержит признаки правонарушения, но в большинстве своем они есть.
«Скажу откровенно — мы всегда реагируем. Я вижу статистику, что увеличивается количество обращений. Так, в этом году я получил более 2 тысяч обращений.
Омбудсмен подчеркнул, что мобилизацию следует проводить без нарушения прав человека и на основе действующего законодательства.
По его словам, более 50 работников ТЦК привлекли к дисциплинарной ответственности за эти нарушения.
«Я не сторонник публично показывать конкретные кейсы. РФ это может использовать против нашего государства и Вооруженных Сил Украины. Но если я публично не реагирую — это не значит, что не реагирую юридически», — подытожил омбудсман.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области мобилизовали многодетного отца.