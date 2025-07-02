Нарушения при мобилизации: сколько работников ТЦК привлечено к ответственности

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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С начала 2025 года в Офис уполномоченного по правам человека поступило более 2 тысяч обращений по поводу возможных нарушений прав граждан со стороны работников ТЦК.

Об этом на пресс-конференции рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец.

Лубинец уточнил, что не каждое такое обращение содержит признаки правонарушения, но в большинстве своем они есть.

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«Скажу откровенно — мы всегда реагируем. Я вижу статистику, что увеличивается количество обращений. Так, в этом году я получил более 2 тысяч обращений.

Омбудсмен подчеркнул, что мобилизацию следует проводить без нарушения прав человека и на основе действующего законодательства.

По его словам, более 50 работников ТЦК привлекли к дисциплинарной ответственности за эти нарушения.

«Я не сторонник публично показывать конкретные кейсы. РФ это может использовать против нашего государства и Вооруженных Сил Украины. Но если я публично не реагирую — это не значит, что не реагирую юридически», — подытожил омбудсман.

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Ранее сообщалось, что в Ровенской области мобилизовали многодетного отца.