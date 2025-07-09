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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Інциденти з працівниками ТЦК: нардеп заявив про "хайп" і навів приклад свого сина

За словами нардепа, суспільний розголос навколо окремих випадків конфліктів з ТЦК зумовлений увагою російських спецслужб та спробами громадян «хайпувати» на цій темі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Працівники ТЦК та СП

Працівники ТЦК та СП

Народний депутат України Федір Веніславський стверджує, що понад 95-98% мобілізаційних заходів проводяться абсолютно мирно, без будь-яких конфліктів з працівниками ТЦК та СП.

Про це член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив у ефірі «Радіо Свобода».

За словами Веніславського, інциденти з працівниками ТЦК не мають масового характеру.

«Вони стають предметом суспільного розголосу і хайпу лише через те, що до них і російські спецслужби дуже сильно приковують увагу — це перше. По-друге, і наші громадяни України намагаються на цьому хайпувати», — сказав нардеп.

Він повідомив, що за статистикою, яка є в оборонному комітеті парламенту, «більше 95-98% мобілізаційних заходів проводяться абсолютно мирно, без будь-яких конфліктів».

У цьому контексті Веніславський навів приклад свого сина-військового, який стикався з роботою працівників ТЦК.

«Я вам можу навести приклад мого особисто сина, який є військовослужбовцем з перших днів війни, який деколи, виконуючи завдання, стикається з ТЦК СП. Він говорить — жодного разу жодного випадку якоїсь некоректної поведінки з боку ТЦК СП взагалі не було», — розповів політик.

До слова, наприкінці червня в Ужгороді виник черговий скандал з працівниками ТЦК. Військовий Тарас Деяк заявив, що військкоми били і принижували ветерана Олександра Усенка, який має другу групу інвалідності.

Нагадаємо, від початку 2025 року до Офісу омбудсмена надійшло понад 2000 звернень щодо можливих порушень прав людей з боку працівників ТЦК. До дисциплінарної відповідальності було притягнуто понад 50 працівників військкоматів.

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