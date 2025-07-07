Хотят понравиться украинцам: нардеп объяснил, зачем россияне бьют по ТЦК

Разбор на месте попадания по ТЦК Полтавы

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Россияне думают, что вызовут расположение украинского населения, если будут наносить удары по ТЦК.

Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает «Эспрессо».

Нардеп напомнил, что с самого начала полномасштабного вторжения россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине. Поначалу это делалось в информационном поле.

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«Часто выдумывали некоторые истории, часто подсвечивая действительно позорные истории, которые у нас там случались, относительно ТЦК и СП. Они вели такую информационную войну, когда поняли, что этого недостаточно и мобилизация в Украине продолжается, и Украина стоит», — сказал он.

Теперь россияне выискивают другие способы для того, чтобы расшатать ситуацию внутри, считает Костенко. По его мнению, оккупанты надеются, что отношение украинцев к ТЦК настолько негативное, что они будут этим располагать к себе людей. Поэтому и пытаются бить по военкоматам.

«С моей точки зрения, это более такие демонстрационные удары. Мы все понимаем, что многие ТЦК релокованы и находятся в других местах, а они бьют именно по тем зданиям, которые на картах или в мирное время были», — отметил Костенко.

По информации нардепа, в большинстве случаев в зданиях ТЦК призывники не находятся.

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«Там бывают или подразделения обороны, раненые, пожалуй, те, кто проигнорировал сигналы тревоги, потому что они бьют обычно шахедами. Кто-то игнорирует тревогу и, к сожалению, получают травмы. Это террор, который они пытаются где-то увеличивать, а сейчас направлять на внутреннюю дестабилизацию и по неприязни к ТЦК искать себе поддержки таким образом», — подытожил он.

Напомним, за последние недели армия России атаковала дронами территориальные центры комплектования и социальной поддержки в ряде регионов Украины.

ТСН выяснял, могут ли атаки России по ТЦК остановить мобилизацию в Украине и как после обстрелов ТЦК может измениться призыв.