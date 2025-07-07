Отдыхающие нашли обломок дрона / © Pixabay

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На одном из пляжей Одессы, которая неоднократно становилась мишенью для российских ударов дронами, морем вынесло фрагменты беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

На кадрах видно толпу, которая активно рассматривает найденную деталь, похожую на крыло дрона. Часть очевидцев пыталась даже прикасаться к обломкам, несмотря на отсутствие какой-либо проверки со стороны специалистов.

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Поведение гражданских вызвало волну обсуждений в соцсетях. «Это не храбрость — это отсутствие мозга», — возмущается один из пользователей. Другие же шутят или реагируют с иронией: «Передача „Естественный отбор“. Прямая трансляция».

Дата публикации 19:43, 07.07.25 Количество просмотров 4 «Подарок моря»: в Одессе на пляже обнаружили опасный предмет

В то же время большинство комментаторов отмечают: в подобных случаях следует действовать в соответствии с инструкциями. «Есть специально обученные люди, которые должны заниматься такими ситуациями», — отмечают в сети.

В ГСЧС неоднократно предупреждали граждан: любые неизвестные или подозрительные объекты, найденные после обстрела, могут быть опасными. Взрывчатка, остатки дронов или ракет могут содержать заряд или представлять угрозу для здоровья.

Правоохранители напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует немедленно обратиться в полицию или к спасателям, не приближаться и не трогать их.

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И хотя в Одессе подобные случаи уже не вызывают сенсационного эффекта — из-за регулярных атак — нужно не терять бдительность. Ведь халатное отношение к подобным находкам может стоить жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что 7 июля российские войска обстреляли Одессу, убив гражданского человека