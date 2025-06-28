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- Украина
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В Одессе дрон попал в квартиру: погибла семейная пара
Из-за атаки РФ на Одессу есть погибшие и раненые дети.
28 июня 2025 года в Одессе спасатели извлекли из-под завалов тела супругов, погибших в результате российского удара дрона по жилому зданию.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.
В медицинских учреждениях двое пострадавших в результате российской атаки детей: 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, отравившийся продуктами горения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
В общем, известно о четырех пострадавших взрослых. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Трагическую ситуацию в Одессе уточнил мэр Геннадий Труханов.
"Только что спасатели нашли тела семейной пары, которая погибла в результате попадания вражеского дрона в квартиру. Мои искренние соболезнования семье и близким погибших", - отметил он.
Работа по ликвидации последствий атаки продолжается. Утром на месте приступит к работе оперативный штаб районной администрации.
Напомним, что Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы.