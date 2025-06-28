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В Одесі дрон влучив у квартиру: загинула сімейна пара
Через атаку РФ на Одесу є загиблі та поранені діти.
28 червня 2025 року в Одесі рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок російського удару дрона по житловій будівлі.
Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.
Наразі у медичних закладах двоє постраждалих внаслідок російської атаки дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеня важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Загалом відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Всі шпиталізовані у стані середнього ступня важкості.
Трагічну ситуацію в Одесі уточнив мер Геннадій Труханов.
“Щойно рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону в квартиру. Мої щирі співчуття родині та близьким загиблих”, - зауважив він.
Робота над ліквідацією наслідків атаки триває. Вранці на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.
Нагадаємо, що Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи.