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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі дрон влучив у квартиру: загинула сімейна пара

Через атаку РФ на Одесу є загиблі та поранені діти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

28 червня 2025 року в Одесі рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок російського удару дрона по житловій будівлі.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.

Наразі у медичних закладах двоє постраждалих внаслідок російської атаки дітей: 7-річний хлопець у стані середнього ступеня важкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Загалом відомо про чотирьох постраждалих дорослих. Всі шпиталізовані у стані середнього ступня важкості.

Трагічну ситуацію в Одесі уточнив мер Геннадій Труханов.

“Щойно рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону в квартиру. Мої щирі співчуття родині та близьким загиблих”, - зауважив він.

Робота над ліквідацією наслідків атаки триває. Вранці на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

Нагадаємо, що Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи.

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