Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи

Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 28 червня росіяни удари по Одесі дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Вони інформують, що над містом декілька ворожих ударних БпЛА та радять перебувати в укриттях до відбою.

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Очевидці інформують про низку вибухів.

Попередньо є інформація про влучання у багатоповерхівку.

Нагадаємо, що раніше армія РФ атакувала місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.

«Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було», — написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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