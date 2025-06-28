ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
15k
Час на прочитання
1 хв

Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги в Одесі було чути вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 28 червня росіяни удари по Одесі дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Вони інформують, що над містом декілька ворожих ударних БпЛА та радять перебувати в укриттях до відбою.

Очевидці інформують про низку вибухів.

Попередньо є інформація про влучання у багатоповерхівку.

Нагадаємо, що раніше армія РФ атакувала місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.

«Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було», — написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie