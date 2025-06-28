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Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги в Одесі було чути вибухи.
У ніч проти 28 червня росіяни удари по Одесі дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Вони інформують, що над містом декілька ворожих ударних БпЛА та радять перебувати в укриттях до відбою.
Очевидці інформують про низку вибухів.
Попередньо є інформація про влучання у багатоповерхівку.
Нагадаємо, що раніше армія РФ атакувала місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.
«Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було», — написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.