Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 28 июня россияне ударили по Одессе дронами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Они информируют, что над городом несколько вражеских ударных БПЛА и советуют находиться в укрытиях отбоя.

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Очевидцы информируют о ряде взрывов.

Предварительно есть информация о попадании в многоэтажку.

Напомним, что ранее армия РФ атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.

«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», - написал глава областной военной администрации Олег Кипер.

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