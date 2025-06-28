ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
15k
Время на прочтение
1 мин

Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы

Во время воздушной тревоги в Одессе были слышны взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 28 июня россияне ударили по Одессе дронами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Они информируют, что над городом несколько вражеских ударных БПЛА и советуют находиться в укрытиях отбоя.

Очевидцы информируют о ряде взрывов.

Предварительно есть информация о попадании в многоэтажку.

Напомним, что ранее армия РФ атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.

«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», - написал глава областной военной администрации Олег Кипер.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie