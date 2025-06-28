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- Украина
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Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы
Во время воздушной тревоги в Одессе были слышны взрывы.
В ночь на 28 июня россияне ударили по Одессе дронами.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Они информируют, что над городом несколько вражеских ударных БПЛА и советуют находиться в укрытиях отбоя.
Очевидцы информируют о ряде взрывов.
Предварительно есть информация о попадании в многоэтажку.
Напомним, что ранее армия РФ атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.
«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», - написал глава областной военной администрации Олег Кипер.