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Росіяни вдарили по Одесі: є постраждалі
Росія знову атакувала українське місто вночі.
28 червня 2025 року РФ атакувала Одесу та район ударними безпілотниками.
Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.
Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару.
Наразі відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки.
Нагадаємо, що раніше армія РФ атакувала місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.
«Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було», — написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.