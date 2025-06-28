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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по Одесі: є постраждалі

Росія знову атакувала українське місто вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

28 червня 2025 року РФ атакувала Одесу та район ударними безпілотниками.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару.

Наразі відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, що раніше армія РФ атакувала місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.

«Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було», — написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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