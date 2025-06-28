Публічні прояви почуттів та спільні фінанси зміцнюють шлюб та роблять його щасливішим

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Чесність, повага та спілкування — безперечно, ключові складові щасливого шлюбу. Проте, якщо ви прагнете дійсно покращити свої стосунки, вчені радять не соромитися проявляти ніжність до партнера на публіці.

Про це пише Daily Mail.

Експерти виявили, що публічні прояви прихильності безпосередньо пов’язані з вищим рівнем задоволеності стосунками. Це може стати простим способом зміцнити ваш романтичний зв’язок, навіть якщо це й викликає легку незручність у оточуючих.

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Дослідники з Університету Сілезії в Катовіце, Польща, залучили понад 450 учасників для свого наукового проєкту. Учасникам ставили питання про їхні публічні та приватні прояви прихильності, а також про їхнє ставлення до інших людей, які демонструють почуття на публіці. Аналіз даних показав, що вияви романтичної прихильності, такі як тримання за руки, поцілунки чи обійми — як на публіці, так і в приватному житті — були пов’язані зі значним підвищенням задоволеності стосунками. Крім того, вони асоціювалися з покращенням самопочуття, зниженням рівня стресу та загальним підвищенням задоволеності життям.

Дослідження, в якому брали участь люди з Індонезії, Непалу та Польщі, також виявило культурні відмінності у ставленні до публічних проявів почуттів. Польські учасники повідомили про найвищий рівень публічних проявів прихильності, тоді як індонезійські — про найнижчий.

«У всіх трьох країнах спостерігалися позитивні кореляції між проявами прихильності та задоволеністю стосунками, що підкреслює важливість ніжних поводжень у романтичних взаєминах. На практиці ці висновки можуть бути корисними для консультацій з питань стосунків, припускаючи, що заохочення відповідних проявів прихильності може зміцнити романтичні зв’язки», — зазначили дослідники.

Вчені також посилалися на попередні дослідження, які виявили ключові відмінності в тому, як стать впливає на погляди на PDA. За їхніми словами, «жінки, як правило, частіше проявляють прихильність, ніж чоловіки», тоді як «чоловіки частіше повідомляють про брак ніжних дотиків і більше відчувають дефіцит прихильності».

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Хоча чоловіки та жінки різняться у своїх уподобаних формах фізичної прихильності — чоловіки часто віддають перевагу поцілункам, а жінки — обіймам — ці відмінності, як правило, незначні. Попередні дослідження також свідчили, що люди, які не перебувають у романтичних стосунках, виявляють найвищий рівень негативного ставлення до публічних проявів прихильності.

Окрім ніжності, існують й інші способи підтримувати щасливий шлюб. Згідно з дослідженням 2023 року, одним з таких способів є об’єднання банківських рахунків. Дослідники залучили 230 пар, які були заручені або нещодавно одружилися, і спостерігали за ними протягом двох років їхнього подружнього життя. Всі учасники починали дослідження з окремими банківськими рахунками. Деяким парам було доручено зберегти свої окремі рахунки, а іншим — відкрити спільний рахунок. Третій групі також дозволили прийняти рішення самостійно.

Аналіз показав, що пари, які відкрили спільні банківські рахунки, через два роки повідомили про значно вищу якість стосунків, ніж ті, хто зберігав окремі рахунки. Вчені пояснили, що об’єднання коштів означає, що пари краще узгоджують свої фінансові цілі та є більш прозорими один з одним. Це також призводить до «комунального розуміння шлюбу» — коли партнери реагують на потреби один одного.

Нагадаємо, останнім часом усе більше пар у всьому світі обирають нетрадиційний підхід — жити роздільно, але залишатися у шлюбі. І, як не дивно, це часто рятує стосунки.

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