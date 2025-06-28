- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5899
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Одессе: есть пострадавшие
Россия снова атаковала украинский город ночью.
28 июня 2025 года РФ атаковала Одессу и район ударными беспилотниками.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов и автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. На месте идет ликвидация последствий удара.
Пока известно о, как минимум, трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки.
Напомним, что ранее армия РФ атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.
«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», - написал глава областной военной администрации Олег Кипер.