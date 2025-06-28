Россияне ударили по Одессе: есть пострадавшие

Беспилотник / © ТСН.ua

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28 июня 2025 года РФ атаковала Одессу и район ударными беспилотниками.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов и автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. На месте идет ликвидация последствий удара.

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Пока известно о, как минимум, трех пострадавших в Одессе в результате российской атаки.

Напомним, что ранее армия РФ атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.

«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди – взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», - написал глава областной военной администрации Олег Кипер.