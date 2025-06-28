- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 8476
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака Росії на Одесу: що пошкоджено (фото)
В Одесі росіяни атакували цивільну інфраструктуру.
Одеса 28 червня 2025 року знов атакована російськими “Шахедами”.
Про це у соціальних мережах повідомив мер Геннадій Труханов.
За його словами, пошкоджено житлову інфраструктуру. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Є постраждалі - їм надається медична допомога. Також на місці людям надають психологічну допомогу.
Нагадаємо, що Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи.