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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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8476
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Атака Росії на Одесу: що пошкоджено (фото)

В Одесі росіяни атакували цивільну інфраструктуру.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Одеса

Одеса / © Facebook/Геннадій Труханов

Одеса 28 червня 2025 року знов атакована російськими “Шахедами”.

Про це у соціальних мережах повідомив мер Геннадій Труханов.

За його словами, пошкоджено житлову інфраструктуру. Аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. 

Одеса 28 червня 2025 року _5 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Одеса 28 червня 2025 року _1 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Одеса 28 червня 2025 року _3 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Одеса 28 червня 2025 року _4 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Є постраждалі - їм надається медична допомога. Також на місці людям надають психологічну допомогу.

Нагадаємо, що Одесу атакували російські дрони: в місті пролунали вибухи.

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