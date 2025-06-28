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- Украина
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Атака России на Одессу: что повреждено (фото)
В Одессе россияне атаковали гражданскую инфраструктуру.
Одесса 28 июня 2025 вновь атакована российскими "Шахедами".
Об этом в социальных сетях сообщил мэр Геннадий Труханов.
По его словам, повреждена жилищная инфраструктура. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь.
Напомним, что Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы .