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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака России на Одессу: что повреждено (фото)

В Одессе россияне атаковали гражданскую инфраструктуру.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Одесса

Одесса / © Facebook/Геннадий Труханов

Одесса 28 июня 2025 вновь атакована российскими "Шахедами".

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Геннадий Труханов.

По его словам, повреждена жилищная инфраструктура. Аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Есть пострадавшие – им оказывается медицинская помощь. Также на месте людям оказывают психологическую помощь.

Напомним, что Одессу атаковали российские дроны: в городе раздались взрывы .

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