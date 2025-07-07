Хочуть сподобатися українцям: нардеп пояснив, навіщо росіяни б’ють по ТЦК

Розбирання на місці влучання по ТЦК Полтави

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Росіяни думають, що викличуть прихильність українського населення, якщо завдаватимуть ударів по ТЦК.

Про це заявив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає «Еспресо».

Нардеп нагадав, що від самого початку повномасштабного вторгнення росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Спочатку це робилося в інформаційному полі.

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«Часто видумували деякі історії, часто підсвічуючи дійсно ганебні історії, які у нас там траплялися, щодо ТЦК та СП. Вони вели таку інформаційну війну, коли зрозуміли, що цього недостатньо і мобілізація в Україні триває, і Україна стоїть», — сказав він.

Тепер росіяни вишукують інші способи для того, щоб розхитати ситуацію всередині, вважає Костенко. На його думку, окупанти сподіваються, що ставлення українців до ТЦК настільки негативне, що вони цим привертатимуть до себе людей. Тому й намагаються бити по військкоматах.

«На мій погляд, це більш такі демонстраційні удари. Ми всі розуміємо, що багато ТЦК релоковані і перебувають в інших місцях, а вони б’ють саме по тих будівлях, які на картах або за мирних часів були», — зазначив Костенко.

За інформацією нардепа, в більшості випадків у будівлях ТЦК призовники не перебувають.

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«Там бувають або підрозділи оборони, поранені, мабуть, ті, хто проігнорував сигнали тривоги, бо вони б’ють зазвичай „Шахедами“. Хтось ігнорує тривогу і, на жаль, отримує травми. Це терор, який вони намагаються десь збільшувати, а зараз спрямовувати на внутрішню дестабілізацію і через неприязнь до ТЦК шукати собі підтримку таким чином», — підсумував він.

Нагадаємо, за останні тижні армія Росії атакувала дронами територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в низці регіонів України.

ТСН з’ясовував, чи можуть атаки Росії по ТЦК зупинити мобілізацію в Україні та як після обстрілів ТЦК може змінитися призов.