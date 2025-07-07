За тиждень ДТЕК повернув світло майже 200 тисячам родин після обстрілів

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що минулого тижня на Донеччині енергетики повернули світло в домівки 122,7 тисяч сімей після ворожих атак.

Водночас на Дніпропетровщині ремонтні бригади ДТЕК змогли повернути електропостачання у майже 49 тисяч осель.

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Також продовжує потерпати від регулярних ворожих атак Київщина та столиця, де минулого тижня енергетики змогли відновити електрику для 8,5 тисяч та 12,5 тисяч родин відповідно.

Окрім того, за тиждень енергетики повернули світло майже тисячі осель на Одещині.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.