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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ планує запускати по 700-1000 дронів на добу: Зеленський підтвердив

Зеленський підтвердив плани Росії запускати по 1000 дронів на добу і розповів, що робитиме Україна.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Росія планує запускати по 1000 дронів на добу

Росія планує запускати по 1000 дронів на добу / © tsn.ua

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія планує запускати проти України 700-1000 безпілотників на добу.

Про це глава держави сказав в рамках Конференції з відновлення України 10 липня в Римі.

Він наголосив, що план Росії — залякати українське суспільство. Саме тому повітряні атаки вночі тривають по 7-10 годин.

«Атаки вночі по 7-10 годин. Люди йдуть в укриття, і дуже правильно. Я їм дуже вдячний. І після цього, щоб працювала економіка — люди йдуть на роботу, щоб жити. Вони працюють. Путін чітко це розуміє і хоче такими ударами дестабілізувати наше суспільство», — сказав Зеленський.

Він підвтердив, що план Росії — запускати по 700-1000 дронів на добу. Проте запевнив, що Україна буде відповідати.

«І якщо наші партнери почують, ми все будемо збивати. Ми знайшли, у нас є рішення, дрони-перехоплювачі, які збивають майже все. Ми зможемо це масово виробляти. Ключ знайдено — знайдено українцями. І американцями… Ми знайшли рішення, як країна. Нам потрібні гроші», — підсумував Зеленський.

Раніше нардепка Мар’яна Безугла стверджувала, що українські дрони-перехоплювачі ще не збили жодного «Шахеда», бо лише «законтрактовані» на виробництво. Сьогодні у Міноборони заперечили цю інформацію.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія знову атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед них — 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.

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