Дві країни готові оплатити системи Patriot для України / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Німеччина готова оплатити дві системи Patriot для України, а Норвегія пропонує профінансувати ще одну.

Про це пише The Guardian.

Він додав, що інші європейські країни також можуть долучитися до ініціативи, щойно з’явиться більше ясності щодо витрат та конкретних потреб.

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Також він повідомив про детальніші плани щодо отримання додаткових систем Patriot від США за підтримки європейських партнерів. За його словами, відбувся «позитивний діалог» із президентом США Дональдом Трампом стосовно цих ключових систем протиповітряної оборони.

Щодо санкцій, український лідер висловив сподівання на запровадження «жорстких» заходів з боку керівництва США, щоб перешкодити Росії продовжувати агресію проти України.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорив з президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості ракет Patriot до України, але остаточного рішення ще не ухвалено.