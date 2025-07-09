Шахтер – Ильвес: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

В четверг, 10 июля, донецкий "Шахтер" встретится с финским "Ильвесом" в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "горняков" поединок состоится на стадионе "Стожице" в словенской Любляне. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Для "оранжево-черных" это будет первый официальный матч под руководством нового главного тренера Арды Турана.

Реклама

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 17 июля, в финском городе Тампере. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В случае победы "Шахтер" во 2-м квалифай-раунде Лиги Европы сыграет с турецким "Бешикташем", а в случае поражения бронзовый призер чемпионата Украины попадет во 2-й отборочный этап Лиги конференций, где посоревнуется с нидерландским "АЗ Алкмаром".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Ильвес".