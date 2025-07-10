Тіло фермера знайшли всередині велетенського пітона: моторошні деталі трагедії

В Індонезії пітон з’їв чоловіка / Ілюстративне зображення

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У селі Маджапахіт в Індонезії сталася шокувальна подія. 63-річний фермер на ім’я Ла Ноті, який зник на плантації, був знайдений мертвим у череві восьмиметрового пітона. Його односельці змушені були розрізати змію, щоб дістати тіло загиблого.

Про це повідомило індонезійське видання Antara.

Історія, що нагадує сценарій до фільму жахів, розгорнулася у Південному Бутоні. Ла Ноті, місцевий фермер, вирушив на свою плантацію, але так і не повернувся додому. Стривожені сусіди, з якими він мав зустрітися, дізналися від родичів, що чоловік зник, і негайно вирушили на його пошуки.

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Поблизу хіжини зниклого фермера був припаркований його мотоцикл, але самого Ла Ноті ніде не було. За кілька сотень метрів від хатини селяни натрапили на моторошну знахідку — пітона незвично величезних розмірів, який здавався надзвичайно роздутим і ледь міг рухатись, ніби проковтнув щось велике.

Підозра миттєво охопила мешканців села. Озброївшись ножами, вони впіймали восьмиметрову рептилію і, сповнені жаху та рішучості, розрізали її черево. Їхні найгірші побоювання підтвердилися: всередині гігантської змії було виявлено тіло зниклого Ла Ноті.

Як зазначає видання, ймовірно, пітон напав на фермера, коли той годував курчат на своїй плантації. Оскільки чоловік був беззбройним, він не мав шансів проти такої величезної та швидкої змії.

Місцева влада підтвердила, що це перший подібний інцидент у цьому районі. Проте, як виявилося, в інших регіонах Індонезії напади пітонів на людей траплялися й раніше. Особливо у сезон дощів ці хижаки пробираються на плантації, щоб вполювати худобу, і час від часу їхніми жертвами стають і люди. Цей інцидент став трагічним нагадуванням про небезпеки, що чатують на людей у дикій природі.

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Нагадаємо, в Індії леопард вдерся на весільну вечірку. Троє людей отримали травми внаслідок тисняви та нападу хижака.