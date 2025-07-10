На фронті не вистчає бойових медиків: Сирський доручив "розібратися"

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Силам оборони на стабілізаційних пунктах поблизу лінії фронту не вистачає медиків.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на нараді щодо проблем військової медицини.

«Наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах медиків не вистачає. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме — бойових медиків, потребує значного підсилення», — заявив Сирський.

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Щоб вирішити кадрову проблему, на підготовку за фахом бойового медика стали виділяти 2% випускників БЗВП (Базова загальновійськова підготовка). Проте генерал визнав, що і цього недостатньо.

«Тому шукаємо дієві рішення та розглядаємо пропозиції командирів медичних підрозділів та установ щодо вирішення цього питання. Закликав військових медиків до відвертої розмови про існуючі проблеми та потреби. Робота з розвитку спроможностей медичних служб у військах має бути активізована», — сказав гооловком.

Раніше міністр охорони здоров’я розповів, як мобілізовують медиків.