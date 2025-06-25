Макрон предлагает странам ЕС задуматься над диалогом с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что странам Евросоюза нужно задуматься над условиями будущего диалога с Россией относительно новой системы безопасности на континенте.

Об этом он говорил во время общения с журналистами на саммите НАТО в Гааге, передает France24.

«Нам нужно переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики, определить, в какой степени мы готовы защищать себя и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», — сказал французский президент

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При этом Макрон подчеркнул, что Европе необходимо накапливать вооружение из-за большого отрыва от того уровня, которого достигла Москва.

Также, по словам французского лидера, странам ЕС следует задуматься о гарантиях безопасности, которые должны содержать ограничения распространения оружия и его объемов, как это было в эпоху Холодной войны.

Как сообщалось, на саммите НАТО в Гааге было принято совместное заявление 32 стран, в котором утверждается, что Россия является «долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности».

Напомним, 25 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европейский Союз превратился во врага России и представляет «прямую угрозу» государству-агрессору.

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