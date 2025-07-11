1000 "Шахедів" — лише міф: військовий експерт про реальну стратегію РФ

Шахеди

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Росія може налагодити запуск до 1000 дронів-камікадзе «Шахед» за одну ніч — така стратегія спрямована на виснаження української протиповітряної оборони.

Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Radio NV.

За його словами, мова йде не про щоденні масовані атаки, а про комбінацію: періодичні запуски великої кількості дронів разом із щоденними ударами невеликими групами безпілотників.

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«Якщо Росія дійсно вийде на цифру у 1000 дронів, то використовуватиме їх раз на 3-5 днів у великій атаці. Але щодня атакуватиме групами по 30-60 дронів. Половина з них — хибні цілі, аби плутати нашу ППО», — пояснив Нарожний.

Експерт вважає, що така тактика має на меті не лише ураження інфраструктури, а й виснаження української ППО, яка змушена щодня реагувати на повітряні загрози. Постійна бойова готовність, багатогодинні повітряні тривоги та нестача відпочинку у військових знижують ефективність захисту неба.

«Коли тривога триває 10 годин, то хлопці, які збивають „Шахеди“, знаходяться на позиціях 16 годин. Вони не відпочивають, не їдять, не сплять. Це виснажує. Це політика ворога», — зазначив він.

Нагадаємо, останні тижні Росія значно активізувала повітряні удари по Україні. Напад минулої ночі, ймовірно, свідчить про зміну тактики: безпілотники діяли на різних висотах, атакуючи з різних напрямків. Деякі дрони спершу облітали Київ, а потім несподівано змінювали курс і повертались до столиці.

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Масовані повітряні атаки стали буденністю для мирного населення України. Загострення російських обстрілів фактично зупинило будь-які просування у спробах домовитися про припинення вогню.

У той же час, зростає розчарування міжнародної спільноти — зокрема, колишній президент США Дональд Трамп, за даними ЗМІ, дедалі критичніше ставиться до дій російського лідера Володимира Путіна.