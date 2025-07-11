1000 "Шахедов" - только миф: военный эксперт о реальной стратегии РФ

Шахеды

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Россия может наладить запуск до 1000 дронов-камикадзе «Шахед» за одну ночь — такая стратегия направлена на истощение украинской противовоздушной обороны.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

По его словам, речь идет не о ежедневных массированных атаках, а о комбинации: периодические запуски большого количества дронов вместе с ежедневными ударами небольшими группами беспилотников.

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«Если Россия действительно выйдет на цифру в 1000 дронов, то будет использовать их раз в 3-5 дней в большой атаке. Но каждый день будет атаковать группами по 30-60 дронов. Половина из них — ложные цели, чтобы путать ПВО», — пояснил Нарожный.

Эксперт считает, что такая тактика преследует цель не только поражения инфраструктуры, но и истощения украинской ПВО, которая вынуждена ежедневно реагировать на воздушные угрозы. Постоянная боевая готовность, многочасовые воздушные тревоги и нехватка отдыха у военных снижают эффективность защиты неба.

«Когда тревога длится 10 часов, то ребята, сбивающие „Шахеды“, находятся на позициях 16 часов. Они не отдыхают, не едят, бодрствуют. Это истощает. Это политика врага», — отметил он.

Напомним, в последние недели Россия значительно активизировала воздушные удары по Украине. Нападение минувшей ночью, вероятно, свидетельствует об изменении тактики: беспилотники действовали на разных высотах, атакуя по разным направлениям. Некоторые дроны сначала облетали Киев, а затем неожиданно меняли курс и возвращались в столицу.

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Массированные воздушные атаки стали обыденностью для мирного населения Украины. Обострение российских обстрелов фактически остановило продвижение в попытках договориться о прекращении огня.

В то же время растет разочарование международного сообщества — в частности, бывший президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, все более критически относится к действиям российского лидера Владимира Путина.