Украинские дроны атаковали авиазавод в России: что там производили

Украина атаковала российские заводы / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Ночью 11 июля украинские военные нанесли удар по двум важным российским предприятиям. Это часть усилий Украины, чтобы уменьшить возможность России наносить ракетные и бомбовые удары.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими военными частями атаковали Луховичский авиационный завод им. Воронина. Этот завод является частью компании «РСК МиГ». На нем производят и собирают российские боевые самолеты МиГ, а также производят их испытания. Сообщается о взрывах и пожаре на территории завода.

Реклама

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины в сотрудничестве с другими военными поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова. Это предприятие производит ракеты для российских зенитных ракетных комплексов (ПВО). На месте удара находились взрывы, дым над промышленной зоной, а также заметили движение быстрых и пожарных машин.

Пока информация о результатах этих ударов уточняется. Силы обороны Украины продолжают делать все возможное, чтобы ослабить военный и экономический потенциал России. Цель — заставить Россию прекратить войну против Украины.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной перехват, разоблачающий политику российского командования: угрозы казнью за «неправильные» решения.