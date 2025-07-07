"Обнулить надо": ГУР раскрыло угрозы казни в армии РФ

Российское командование угрожает казнью за «неправильные» решения / © ГУР Минобороны

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Украинская разведка обнародовала очередной перехват, разоблачающий привычную практику российского командования — угрозы казнью своим подчиненным. В этот раз причиной угрозы стало «неверное» решение по времени передвижения подразделения.

Об этом пишет ГУР МО Украины.

Согласно перехваченной беседе, командир требовал «обнулить» (ликвидировать) военного, который предложил подождать, пока закончится дождь, прежде чем трогаться.

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Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення. / © ГУР Минобороны

«Потому что ты долб…. Еб.ного послушал, который тебе сказал — сейчас дождь пройдет и пойдете. И конным идиотом нужно быть, чтобы так сказать», — объясняет командир свою ярость.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз отмечает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним, источники в разведке сообщили о попадании в один из технологических цехов НПЗ, являющегося частью военно-промышленного комплекса РФ.