Військова допомога Україні та санкції проти РФ: чого очікувати від Трампа

Трамп та Путін / © ТСН.ua

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Трамп збирається вперше видати Україні нову зброю з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями — остання така поставка була підписана ще його попередником Джо Байденом.

Про це йдеться у матеріалі міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

Військова допомога Україні

Дональд Трамп розвертається в бік України — про це обережно пишуть американські видання. Зазначають: американського президента розчарувала поведінка Путіна. Сам Трамп у телефонному інтерв’ю пообіцяв: зробить важливу заяву по Росії в понеділок.

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Тим часом, після зустрічі з російським міністром закордонних справ Лавровим на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Малайзії, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив: Росія пропонує новий підхід до мирної угоди.

«Як на мене це новий, інший підхід. Та знову ж таки, я б не назвав його гарантією миру. Проте це концепт, який я сьогодні передам президентові, щойно з вами тут закінчу», — заявив Рубіо.

Європа реагує на останні новини з Вашингтона без особливих сподівань. Америка під керівництвом Трампа довела свою непередбачуваність — на минулому тижні була зненацька зупинена виділена ще за часів Байдена допомога Україні. Що сталося — розбиралися кілька днів, і зрештою звалили всю провину на одноосібне рішення Пентагону.

Агенція «Ройтерз» повідомляє про те, що сам Трамп вперше скористається програмою, яка дозволяє американським президентом напряму виділяти зброю на допомогу, не чекаючи на схвалення Конгресу — і передасть Україні зброю з американських запасів на 300 мільйонів доларів. Туди може входити й додаткова система «Петріот», або принаймні ракети до вже наявних в Україні. Однак остаточно пакет іще не узгоджений.

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Тож на тлі останніх масованих російських атак Британія укладає з Києвом угоду про постачання 5 тисяч ракет протиповітряної оборони, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: його країна готова придбати системи протиповітряної оборони «Петріот» у США і передати їх Україні, слідом така ж заява лунає з Норвегії. Зеленський переконує: будуть і інші.

Санкції проти РФ

Розмови щодо санкцій проти Росії, які Європа самотужки не здатна запровадити без політичного рішення Сполучених Штатів, теж пожвавилися: сенатори з обох партій запевняють, в липні вони таки ухвалять відповідний законопроект. Він накладе 500-відсоткові торговельні мита на всі країни, що купляють російську нафту, газ і уран. У Римі про це говорили, зокрема на зустрічі між Зеленським і Келлогом, якого Трамп призначив відповідальним за український напрямок, президент України назвав розмову змістовною.

Щоправда видання Politico раніше повідомляло: Трамп готовий підписати цей законопроект лише в разі, якщо йому нададуть повноваження скасовувати санкції без попереднього обговорення із Конгресом.

Тим часом Пентагон, який днями піддавали помітній критиці за зупинку поставок до України, від якої відрікся Трамп, оголосив, що готується до війни дронів. На хвацькому відео під музику гурту «Металліка» міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет, колишній шоумен телеканалу «Фокс Ньюз», вихоплює у дрона папірець, аби підписати розпорядження, яке дозволяє офіцерам американської армії самостійно закуповувати та тестувати безпілотники, включно з 3D-друкованими прототипами, без необхідності отримання попереднього дозволу з Вашингтона.

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