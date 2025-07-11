Военная помощь Украине и санкции против РФ: чего ожидать от Трампа

Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Трамп собирается впервые выдать Украине новое оружие с американских складов, воспользовавшись президентскими полномочиями — последняя такая поставка была подписана еще его предшественником Джо Байденом.

Об этом говорится в материале международного обозревателя ТСН Яны Слесарчук.

Военная помощь Украине

Дональд Трамп разворачивается в сторону Украины — об этом осторожно пишут американские издания. Отмечают: американского президента разочаровало поведение Путина. Сам Трамп в телефонном интервью пообещал: сделает важное заявление по России в понедельник.

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Между тем, после встречи с российским министром иностранных дел Лавровым на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил: Россия предлагает новый подход к мирному соглашению.

«Как по мне это новый, другой подход. Но опять же, я бы не назвал его гарантией мира. Однако это концепт, который я сегодня передам президенту, как только с вами здесь закончу», — заявил Рубио.

Европа реагирует на последние новости из Вашингтона без особых надежд. Америка под руководством Трампа доказала свою непредсказуемость — на минувшей неделе была неожиданно остановлена выделенная еще во времена Байдена помощь Украине. Что произошло — разбирались несколько дней, и в итоге свалили всю вину на единоличное решение Пентагона.

Агентство «Ройтерз» сообщает о том, что сам Трамп впервые воспользуется программой, которая позволяет американским президентом напрямую выделять оружие на помощь, не дожидаясь одобрения Конгресса — и передаст Украине оружие из американских запасов на 300 миллионов долларов. Туда может входить и дополнительная система «Пэтриот», или по крайней мере ракеты к уже имеющимся в Украине. Однако окончательно пакет ещё не согласован.

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Поэтому на фоне последних массированных российских атак Великобритания заключает с Киевом соглашение о поставках 5 тысяч ракет противовоздушной обороны, а канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: его страна готова приобрести системы противовоздушной обороны «Пэтриот» у США и передать их Украине, следом такое же заявление звучит из Норвегии. Зеленский убеждает: будут и другие.

Санкции против РФ

Разговоры о санкциях против России, которые Европа самостоятельно не способна ввести без политического решения Соединенных Штатов, тоже оживились: сенаторы из обеих партий уверяют, в июле они таки примут соответствующий законопроект. Он наложит 500-процентные торговые пошлины на все страны, покупающие российскую нефть, газ и уран. В Риме об этом говорили, в частности на встрече между Зеленским и Келлогом, которого Трамп назначил ответственным за украинское направление, президент Украины назвал разговор содержательным.

Правда издание Politico ранее сообщало: Трамп готов подписать этот законопроект только в случае, если ему предоставят полномочия отменять санкции без предварительного обсуждения с Конгрессом.

Тем временем Пентагон, который на днях подвергали заметной критике за остановку поставок в Украину, от которой отрекся Трамп, объявил, что готовится к войне дронов. На лихом видео под музыку группы «Металлика» министр обороны Соединенных Штатов Пит Гегсет, бывший шоумен телеканала «Фокс Ньюз», выхватывает у дрона бумажку, чтобы подписать распоряжение, которое позволяет офицерам американской армии самостоятельно закупать и тестировать беспилотники, включая 3D-печатные прототипы, без необходимости получения предварительного разрешения из Вашингтона.

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