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ДБР провело обыски у Шабунина: в чем его подозревают
Сотрудники ДБР сообщили о подозрении Виталию Шабунину. Он обвиняется в систематическом уклонении от военной службы и незаконном использовании автомобиля, предназначенного для нужд ВСУ.
Обыск в доме Виталия Шабунина завершился. Следователи изъяли телефон и компьютер жены.
Об этом пишет Центр противодействия коррупции.
Как сообщили в Центре противодействия коррупции, особое беспокойство вызывает изъятие планшета и телефонов детей Виталия Шабунина в возрасте 10 и 7 лет. Цель изъятия этих устройств Государственным бюро расследований остается непонятной.
«Обыски проходили без определения суда, поэтому обстоятельства дела остаются неизвестными. Пока у нас нет информации о том, где находится Виталий и что с ним происходит. С ним нет связи. Как и со следователями, которые проводили обыск в Харьковской области», — пишет Центр противодействия коррупции.
По информации Государственного бюро расследования, активист систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных сил Украины.
«Отмечаем, что данное процессуальное действие никак не связано с его профессиональной деятельностью», — пишет ДБР.
По данным следствия, активист, мобилизованный в 2022 году, долго не появлялся в своей воинской части. Вместо этого он якобы находился в «командировках» в гражданских учреждениях, не имеющих отношения к армии.
Кроме того, следователи установили, что фигурант незаконно пользовался внедорожником. Этот автомобиль предназначался для армии как гуманитарная помощь, но активист использовал его для личных нужд, в частности для поездок по Киеву, без какого-либо оформления или законных оснований.
Напомним, Государственное бюро расследований провело обыски у главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина — у его семьи и в военной части в Чугуеве, где он сейчас служит.
По ее словам, у Шабунина изъяли телефон. В организации заявили, что обыски являются частью давления из-за публичной критики Офиса президента и его руководителя Андрея Ермака.