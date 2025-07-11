ДБР провело обыски у Шабунина: в чем его подозревают

ДБР провели обыски у Виталия Шабунина

Реклама

Обыск в доме Виталия Шабунина завершился. Следователи изъяли телефон и компьютер жены.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, особое беспокойство вызывает изъятие планшета и телефонов детей Виталия Шабунина в возрасте 10 и 7 лет. Цель изъятия этих устройств Государственным бюро расследований остается непонятной.

Реклама

«Обыски проходили без определения суда, поэтому обстоятельства дела остаются неизвестными. Пока у нас нет информации о том, где находится Виталий и что с ним происходит. С ним нет связи. Как и со следователями, которые проводили обыск в Харьковской области», — пишет Центр противодействия коррупции.

По информации Государственного бюро расследования, активист систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных сил Украины.

«Отмечаем, что данное процессуальное действие никак не связано с его профессиональной деятельностью», — пишет ДБР.

По данным следствия, активист, мобилизованный в 2022 году, долго не появлялся в своей воинской части. Вместо этого он якобы находился в «командировках» в гражданских учреждениях, не имеющих отношения к армии.

Реклама

Кроме того, следователи установили, что фигурант незаконно пользовался внедорожником. Этот автомобиль предназначался для армии как гуманитарная помощь, но активист использовал его для личных нужд, в частности для поездок по Киеву, без какого-либо оформления или законных оснований.

Напомним, Государственное бюро расследований провело обыски у главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина — у его семьи и в военной части в Чугуеве, где он сейчас служит.

По ее словам, у Шабунина изъяли телефон. В организации заявили, что обыски являются частью давления из-за публичной критики Офиса президента и его руководителя Андрея Ермака.