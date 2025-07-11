Когда Путин решил напасть на Украину: Портников назвал точку невозврата

Путин решил напасть на Украину, когда осознал, что Киев некапитулирует перед Кремлем

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Российско-украинский конфликт не имел дипломатического разрешения с момента аннексии Крыма, а ключевой датой, окончательно убедившей Кремль в необходимости полномасштабной войны против Украины, стал Нормандский саммит 2019 года.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

«Дипломатия исчерпала свои возможности в 2014 году после аннексии Крыма. Никаких дипломатических возможностей завершить российско-украинскую войну с момента аннексии Крыма не было», – отметил Портников.

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Он добавил, что их нет ни сейчас, ни в обозримой перспективе, и, возможно, не будет никогда. Единственной задачей Запада и Украины, по его словам, было удерживать Россию с начала войны, осознавая, что главной целью российского политического руководства во главе с Путиным является капитуляция Украины.

«К большому сожалению, мы с этой задачей не справились именно потому, что многие в Киеве и западных столицах считали возможным дипломатическим путем договориться с Путиным», — объяснил Виталий Портников.

По его словам, Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину, чтобы заменить украинские власти такими, которые будут готовы удовлетворить прихоти Москвы и сдать Киев россиянам.

«Триггером, который фактически не оставлял никаких сомнений, по крайней мере, у меня, что будет великая российско-украинская война, был Нормандский саммит после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году», — подчеркнул Портников.

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Он объяснил, что именно во время этого саммита Путин убедился, что новый президент Украины не готов капитулировать перед ним и что все российские ожидания в связи с изменением власти в Украине не оправдались.

Тогда, по словам Портникова, Путин осознал, что в Украине больше нет политической элиты, которая, с одной стороны, имела бы поддержку населения, а с другой — готова была капитулировать перед Россией.

«Именно тогда и было принято окончательное решение о необходимости войны с Украиной для замены украинской власти на такую, которая согласится на прихоти Москвы», — отметил он.

Однако, как уточнил Виталий Портников, он сам не смог предположить, что в 2019 году Путин представлял себе эту войну не как продолжительное уничтожение соседнего государства, а как блицкриг.

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Что такое Нормандский саммит

Нормандский саммит (или Нормандский формат) – это формат переговоров между четырьмя государствами: Украиной, Германией, Францией и Россией, созданный для урегулирования конфликта на Донбассе. Он был начат в июне 2014 года во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии, откуда и происходит название. Целью встреч был поиск дипломатического решения российско-украинского конфликта, в частности, реализация Минских соглашений.

Последний саммит в Нормандском формате прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Главными результатами этой встречи стали договоренности об обмене пленными по формуле «всех на всех», полное прекращение огня и разведение сил на трех новых участках по столкновению. Также обсуждалось введение «формулы Штайнмайера» по поводу особого статуса Донбасса, что вызвало противоречивые дискуссии в украинском обществе.

Напомним, Портников назвал 4 сценария окончания войны в Украине. По его мнению, только один из них — лучший для нашего государства, но почти нереалистичный.