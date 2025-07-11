Почему США тормозят поставки оружия Украине: эксперт объяснил

Роман Бессмертный / © УНИАН

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Дипломат Роман Бессмертный считает, что ситуация, которую многие воспринимают как хаотическую, на самом деле имеет стратегическую подоплеку — Пентагон завершает разработку новой оборонной стратегии США. Следовательно, настоящие решения еще впереди.

Об этом Бессмертный рассказал в интервью журналисту Антону Борковскому в эфире телеканала Эспрессо.

«Все те шорохи по поставкам оружия связаны с тем, что Пентагон готовит новую оборонную стратегию, которую должны представить в конце октября — начале ноября», — подчеркнул дипломат.

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По словам Бессмертного, большинство сбоев в военной помощи Украине возникают не столько из-за изменения курса США, сколько из-за пересмотра стратегических подходов в оборонной политике. В то же время, поведение Дональда Трампа усложняет общую картину — оно остается непредсказуемым и информационно насыщенным, однако не всегда базируется на реальных действиях.

«Когда мы смешиваем информацию с реальными действиями администрации Трампа или Пентагона — мы еще больше усугубляем проблему», — считает Бессмертный.

Дипломат отмечает, что в случае с Трампом причинно-следственные связи не всегда работают. Часто его решения являются импульсивными и не подчиняются никакой устойчивой логике. Поэтому анализ политики США сегодня нуждается в четкой дифференциации между эмоциональными заявлениями политиков и фактическими действиями оборонных ведомств.

Кроме того, Роман Бессмертный обратил внимание на другое важное изменение — часть программ военной помощи передается под контроль европейских стран. Это создает новый пласт вызовов: от неувязок до проблем в оборонно-промышленном комплексе и совместных проектах.

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«Это все накладывается и создает чувство хаоса. Но следует смотреть не на то, что говорят, а на то, что реально происходит», — подчеркнул политик.

По мнению эксперта, важно не делать поспешных выводов, а дождаться окончательного оформления новой стратегии США. В это время можно будет реально оценить, как Вашингтон планирует выстраивать военную и геополитическую поддержку Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты временно приостановили поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники, что подтверждает Белый дом.

Однако в Министерстве обороны Украины заверили, что никаких официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов не поступало. Для выяснения всех обстоятельств ведомство попросило телефонную консультацию с партнерами из США.

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