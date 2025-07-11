"Резерв+" запустил оплату штрафов - как это работает

В мобильном приложении «Резерв+» появилась возможность онлайн-оплаты штрафов / © ТСН.ua

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В июле 2025 года в мобильном приложении «Резерв+» появилась новая функция — возможность онлайн оплаты штрафов за нарушение обязанностей военного учета.

В частности, речь идет о возможности уплаты штрафов за несвоевременное обновление данных, что теперь отражается непосредственно в системе.

Что известно о новой функции «Резерв+» — читайте в материале ТСН.ua.

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Уплата штрафа в «Резерв+»

В мобильном приложении «Резерв+» 11 июля появилась новая функция онлайн оплаты штрафов за нарушение обязанностей военного учета.

Это означает, что военнообязанные могут погасить штраф за несвоевременное обновление данных со скидкой в 50%, что составляет 8,5 тысячи гривен вместо 17 тысяч гривен.

Это нововведение имеет целью упростить процедуру для желающих быстро урегулировать вопросы по ТЦК и СП.

Применение «Резерв+» / © Министерство обороны Украины

Кому доступна новая функция

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уточнила, что новая функция будет запускаться постепенно, в частности, на первом этапе эта опция будет касаться только тех военнообязанных, кто не уточнил свои персональные данные до 16 июля 2024 года.

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«В течение нескольких дней услуга будет доступна всем пользователям», — добавила Черногоренко.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко / © Министерство обороны Украины

В частности, она анонсировала, что дальше у «Резерв+» появится возможность уплатить штрафы за другие нарушения, такие как неявка по повестке или не прохождение ВЛК.

«Это новый удобный и простой способ закрыть админнарушения. Без ожидания в очередях ТЦК и заявлений от руки. Как должно быть в современном сервисном государстве», — отметила заместитель министра обороны Украины.

Алгоритм уплаты штрафа в «Резерв+»

Для того чтобы оплатить штраф, необходимо:

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обновить приложение «Резерв+», в приложении появляется сообщение о нарушении с кнопкой «Оплатить штраф»,

проверить данные, ведь система автоматически сформирует заявление о признании нарушения,

подать заявление о признании нарушения и дождаться решения ТЦК (ориентировочно ожидать до трех дней).

После этого в приложении появится возможность оплатить 8,5 тысячи гривен (50% от полной суммы).

После оплаты штрафа — нарушения и «красная лента» в приложении автоматически исчезнут.

Следует отметить, что скидка на оплату штрафа будет действовать в случае его уплаты в течение 20 дней с момента получения решения в «Резерв+». Если этого не сделать — нарушителям придется заплатить полную сумму.

В случае неуплаты штрафа от 20 до 40 дней сумма не меняется, но после 40 дней растет до 34 тысяч гривен с последующей передачей дела в исполнительную службу.

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Что нужно знать украинцам о последнем обновлении в «Резерв+»

Адвокат Дарья Тарасенко отмечает, что оплачивая штраф в «Резерв+» за не обновление данных, граждане таким образом фактически делают «этакую явку с повинной».

«Эту функцию правильно назвать так: «Признание нарушения сроков уточнения данных». Фактически вы делаете явку с повинной, и только после этого должно появиться Постановление о привлечении к ответственности, потом — оплата штрафа со «скидкой», потом — исчезновение отметки о нарушении», — отметила Тарасенко в Telegram.

Она отмечает, что если Постановление о наложении штрафа уже есть, воспользоваться этой функцией не удастся. В случае, если пользователям удастся с технической стороны воспользоваться оплатой штрафа онлайн, есть риск получить два штрафа.

Правозащитница добавляет, если красная лента в приложении связана с другим нарушением (например, неявкой по повестке), то после штрафа именно таким способом она никуда не денется.

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Дарья Тарасенко также отмечает, что 6 июля 2025 года истекает срок для своевременного уточнения данных в ТЦК и СП, после которого могут налагаться штрафы. Однако, если военнообязанный признает факт нарушения, истечение срока не помешает оформлению штрафа.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, кто может оформить автоматически отсрочку в «Резерв+».

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