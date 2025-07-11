Бранець Кремля Андрій Коломієць звільнився з полону і одразу потрапив до ТЦК: що відомо

Бранець Кремля Коломієць потрапив до ТЦК / © Цивільний корпус "Азов" | Київщина

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Звільнений з російського полону українець Андрій Коломієць після прибуття на територію України був одразу доставлений до Територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це пише «Ґрати».

Затримання на кордоні та відсутність зв’язку

Як розповіла очільниця «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник, Андрій Коломієць перетнув кордон автобусом в Одеській області. Однак, щойно він пройшов прикордонний контроль, до нього одразу підійшли представники ТЦК. Вони попросили його документи, перевірили оновлення в «Резерв+» і забрали чоловіка, не дозволивши навіть нікому зателефонувати. За інформацією Ольги Скрипник, зараз Андрій Коломієць перебуває у Білгород-Дністровському, і зв’язок із ним відсутній.

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Правозахисниця наголошує, що Андрій Коломієць має право на відстрочку від мобілізації. Відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», він має рішення Комісії про встановлення факту позбавлення волі та відповідну виписку з реєстру.

«Я сподіваюсь, що ця реакція допоможе, оскільки… Андрій має право на відстрочку від мобілізації… Це дає йому підставу не підлягати зараз мобілізації та нарешті вийти на свободу, отримати хоч мінімальну медичну допомогу і побачити своїх батьків, які чекають його вже десять з половиною років», — зазначила Скрипник.

Довгий шлях додому

Раніше речник МЗС Георгій Тихий підтвердив, що Андрій Коломієць вже знаходиться в Україні.

Андрій Коломієць вийшов на волю в січні 2025 року після 10 років ув’язнення в Росії. Проте його одразу знову затримали та помістили до центру для іноземних громадян, кілька разів продовжуючи депортаційний арешт.

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6 липня Коломійця доставили на пункт пропуску російсько-грузинського кордону «Верхній Ларс — Даріалі». Він опинився у транзитній зоні, оскільки у його паспорті не було вклеєно фото на 25 років (через перебування у в’язниці). 9 липня МЗС України повідомило, що необхідні для його повернення додому документи вже готові.

У коментарі до новини уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова зазначила, що Андрія Коломійця відпустили:

Коментар Ольги Рещетилової. / © Скріншот

Станом на 19:25 відомо, що Андрія Коломійця відпустили після перевірки документів в ТЦК, зараз він прямує додому.

Нагадаємо, у червні 2016 року російський суд в анексованому Криму засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Коломійця утримують у колонії в Краснодарському краї Росії.

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Українця затримали на території російського регіону Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських «беркутівців».