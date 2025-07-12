Во время урагана в Харькове пострадал ребенок

В Харькове пострадал ребенок / © pixabay.com

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В субботу, 12 июля, во время мощного урагана в Харькове пострадала 7-летняя девочка.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его информации, на ребенка упало дерево в Основянском районе города.

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«Ребенка госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь», — добавил Синегубов.

В Харькове в этот день сильный ливень с градом и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Также по городу много поваленных деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате падения дерева во время сегодняшнего урагана в селе Первомайское Змиевской громады на Харьковщине погибла 56-летняя женщина.